Covid: Costa, in settimana decisioni importanti in Cdm su green pass e terza dose vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa settimana “oltre alla possibilità di estendere l’obbligo vaccinale per altre categorie verranno prese ulteriori decisioni importanti in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a RaiNews24. In Cdm “valuteremo il tema dell’obbligo della terza dose per le categorie che hanno già l’obbligo vaccinale. Discuteremo sul tema della durata del green pass, che in base ai dati scientifici molto probabilmente verrà anticipato a 9 mesi. Parleremo anche – ha spiegato - della possibilità di anticipare il richiamo della terza dose a 5 mesi, sempre in relazione ai dati scientifici e al fatto che l’efficacia del vaccino scende dopo 6 mesi dalla seconda dose”. (Rin)