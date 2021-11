Etiopia: proteste a sostegno del governo del premier Ahmed in 27 città del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di etiopi si sono radunati domenica in 27 città del mondo per protestare contro quelle che hanno definito le "interferenze straniere" negli affari interni dell'Etiopia. Le manifestazioni, riferisce l'agenzia di stampa statale "Ena", sono state organizzate dalla diaspora etiope in diverse città tra cui tra cui Londra, Washington, Gerusalemme e diverse città del Canada con lo slogan "No More". I dimostranti hanno mostrato la loro solidarietà al governo etiope, impegnato in un conflitto sanguinoso contro i ribelli del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), per garantire l'unità e la sovranità dell'Etiopia. I manifestanti hanno scandito slogan contro le "pressioni indebite" degli Stati Uniti e di alcuni altri governi occidentali, oltre a denunciare le presunte false notizie trasmesse dai media internazionali e gli sforzi per rovesciare il governo democraticamente eletto dell'Etiopia. I manifestanti hanno inoltre esortato il governo degli Stati Uniti a riconsiderare la sua politica nei confronti dell'Etiopia definendo il Tplf - che il governo etiope ha designato come gruppo terroristico - una minaccia non solo per l'Etiopia ma anche per il Corno d'Africa e il continente nel suo insieme. (segue) (Res)