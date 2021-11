Grecia: ministro Sviluppo agricolo Livanos positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sviluppo agricolo greco, Spilios Livanos, è in auto-isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso Livanos scrivendo su Facebook. "Il Covid non discrimina. E ha bussato alla mia porta appena due giorni prima il mio appuntamento in programma per la terza dose", ha dichiarato il ministro, il quale si è detto ottimista e "convinto che la vaccinazione mi permetterà di tornare presto alla vita normale". Livanos è il quinto ministro greco colpito dal Covid dopo i titolari dei dicasteri di Infrastrutture, Sviluppo economico, Politiche navali e Istruzione, rispettivamente Kostas Karamanlis, Adonis Georgiadis, Yiannis Plakiotakis e Niki Kerameus. (Gra)