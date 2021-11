Legge Bilancio: Mariotti (Confindustria), taglio costo del lavoro non più procrastinabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del costo del lavoro "non è più procrastinabile", considerato il rincaro dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici, che in alcuni casi "stanno rendendo antieconomico produrre". Lo ha detto il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. In materia fiscale, "la manovra anticipa alcuni interventi riformatori affidati alla legge delega" e viene incrementato "il fondo destinato alla riduzione di Irpef e Irap", ha ricordato. "A nostro giudizio - ha aggiunto - queste risorse dovrebbero essere interamente destinate al taglio della componente contributiva del cuneo fiscale", in favore sia dei lavoratori che delle imprese.(Rin)