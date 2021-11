Imprese: Mediobanca aderisce alla Net-zero banking alliance per transizione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Mediobanca rinnova il proprio impegno per contrastare il cambiamento climatico attraverso due importanti traguardi: l'adesione alla Net-zero banking alliance e la neutralizzazione delle proprie emissioni dirette di scopo 1 e 2 relative all'esercizio 2020/21. Entrambi gli impegni - si legge in una nota - sono coerenti con la politica di gruppo sulla sostenibilità e con la politica esg di gruppo. L'adesione del gruppo Mediobanca alla Net-zero banking alliance (Nzba), l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del settore bancario internazionale, conferma la volontà della banca di essere parte attiva nella transizione "green". Il progetto oggi riunisce a livello mondiale oltre 90 banche impegnate nell'allineamento dei propri portafogli di prestiti e investimenti al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, in linea con i target fissati dall'accordo di Parigi sul clima. L'alleanza è promossa dalla United Nations environment programme finance initiative (Unep fi), la sezione del programma Onu per l'ambiente dedicata alle istituzioni finanziarie, cui Mediobanca ha aderito sottoscrivendone i principles for responsible banking (Prb). In qualità di firmataria dell'Accordo, Mediobanca ha assunto obblighi precisi che includono: fissare obiettivi intermedi per il 2030 per i settori prioritari; dare la priorità ai settori che generano un impatto più significativo in termini di emissioni di gas a effetto serra; pubblicare annualmente una reportistica sulle emissioni e sulla loro intensità; tenere conto di scenari basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, fissare il primo obiettivo/i primi obiettivi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo fornendo aggiornamenti su base annuale; divulgare i progressi nell'ambito di una strategia di transizione approvata dal Consiglio di Amministrazione. (segue) (Com)