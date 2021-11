Tim: Laforgia (Leu), governo agisca per tutelare interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul destino di Tim e sull'opa di Kkr il governo italiano deve agire per tutelare l'interesse nazionale. Un asset strategico come quello delle telecomunicazioni, che dà lavoro a 40.000 dipendenti, va protetto da condizionamenti privati o esteri. L'acquisizione da parte di Kkr rischia di compromettere lo sviluppo del digitale, nonché l'interesse industriale ed occupazionale del Paese. Il governo eserciti il Golden power per tutelare l'interesse dei cittadini da operazioni speculative". Lo afferma il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)