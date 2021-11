Infrastrutture: Spagna, autorizzato appalto da 112 milioni di euro per linea AV Madrid-Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Adif, società pubblica spagnola che gestisce le infrastrutture ferroviarie nazionali, ha autorizzato l'appalto di 112 milioni di euro per la costruzione di un collegamento tra le linee Madrid-Barcellona e Madrid-Levante, che permetterà ai treni provenienti da Barcellona di raggiungere la stazione madrilena di Chamartín. I futuri due binari di collegamento, in direzione Barcellona e in direzione Madrid, avranno origine all'altezza dell'attuale sottostazione elettrica Adif Villaverde. (Spm)