Commercio: assessora Roma incontra associazioni ambulanti "faremo tavolo permanente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina 20 associazioni del commercio su area pubblica sono state ricevute dall’assessora alle Attività produttive di Roma, Monica Lucarelli. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Un primo incontro cui ne seguiranno altri con cadenza bimestrale, a fronte di un dossier di cento pagine. “Ho intenzione - spiega l’assessora Lucarelli – di aprire un tavolo permanente di concertazione e partecipazione. Tre sono le direttrici lungo le quali intendo muovermi: lavoro, decoro e legalità. Si tratta di tre assi interconnessi che devono assolutamente coesistere affinché possa da ora in poi avviarsi un costante confronto con tutte le parti interessate. L’attività in cui, da anni, versa il commercio ambulante ci impone di agire con celerità e attenzione”. (Com)