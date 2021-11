Governo: Gava, transizione ecologica senza colpire aziende e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica "deve passare per una transizione sociale ed economica. Gli obiettivi di decarbonizzazione devono essere armonizzati in modo da non impattare sul sistema economico. Il caso dell’automotive è forse il più emblematico. L’elettrico deve essere incentivato, ma immaginare che di qui a pochi anni tutte le auto siano solo elettriche significherebbe mettere in crisi un settore eccellenza per l’Italia, non solo le grandi case, ma, soprattutto, l’indotto che dà lavoro a decine di migliaia di persone. Bisogna dare loro il tempo di riconvertire le produzioni". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, a Radio Radicale. "Intanto con il Pnrr investiamo sulle infrastrutture per la ricarica, costruiremo 20.000 colonnine. Per questa ragione abbiamo chiesto più tempo e di modificare il sistema di contributi, che, diversamente, avrebbe incentivato per il 66 per cento aziende che producono in altri Paesi, che certo non hanno bisogno del nostro aiuto. Oggi incentiviamo chiaro una macchina fortemente inquinanti all’acquisto di un’auto che lo è meno, nuova o anche usata", ha concluso.(Rin)