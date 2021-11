Umbria: Bettarelli, fare chiarezza su aumento stipendio per dirigenti regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale chiarisca quali motivi starebbero alla base dell’aumento considerevole di stipendio che è stato riconosciuto al nuovo direttore regionale dei servizi Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo, a partire dal 1 gennaio 2022, e perché lo stesso incremento, nella parte variabile, è stato concesso anche alla neo direttrice di Arpal Umbria”. Lo ha chiesto, in una interrogazione rivolta all’Esecutivo di Palazzo Donini, il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd - vice presidente dell’Assemblea legislativa): “Sarà un caso ma da quando sono stati chiamati da fuori regione due dirigenti, entrambi ex collaboratori del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (all’epoca del Governo Berlusconi) ed entrambi legati, seppur in tempi e ruoli diversi, all’agenzia nazionale per il lavoro, (prima denominata Italia Lavoro e oggi Anpal Servizi - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) c’è stato un flusso copioso di delibere regionali tese ad aumentare gli stipendi dei direttori e in particolare in quell’area direzionale che, stando alle indiscrezioni riportate da alcuni giornali, potrebbe venire ricoperta proprio dall’ex presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, Paolo Reboani che da qualche mese svolge l’attività di dirigente del servizio regionale di pianificazione e fondi europei”. (segue) (Ren)