Lazio: Zingaretti, al via bando di idee per realizzare Piano transizione ecologica (3)

- È possibile presentare progetti relativi a molti ambiti tematici: Comunità energetiche rinnovabili, agrivoltaico, idrogeno, smart-grid, mobilità elettrica e accumuli, gestione della risorsa idrica, economia circolare, patrimonio naturale/ biodiversità, cura del territorio (aree dismesse e aree a rischio) e altro ancora. "Con questo bando parte l’iter per la redazione del Piano regionale di Transizione Ecologica in cui andranno a confluire tutti gli input raccolti in questa prima fase grazie alle proposte e ai fabbisogni segnalatici da Comuni e imprese - dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e Trasformazione digitale - Sarà questa la roadmap che ci indicherà come investire al meglio le risorse messe a disposizione dalla nuova programmazione europea e in coerenza con le opportunità offerte dal Pnrr. Costruiamo insieme il futuro del Lazio, al servizio delle nuove generazioni". (segue) (Com)