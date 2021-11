Legge Bilancio: Mariotti (Confindustria), deludente su credito e liquidità per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il capitolo credito e liquidità, "è nel suo complesso deludente" perché "le imprese escono da questa crisi fortemente indebitate e quindi occorre ancora un vero e proprio sostegno" in tal senso. Lo ha detto il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Sul fondo di garanzia alle Pmi, "si registrano scelte che tendono a depotenziarne e appesantirne l'azione, come nel caso del ripristino delle commissioni di garanzia a partire dall'aprile 2022" in una fase in cui scadrà la moratoria di legge per le Pmi.(Rin)