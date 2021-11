Bangladesh: Covid, 264 nuovi casi e due decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato 264 nuovi casi di coronavirus e due decessi. Lo riferisce il bollettino odierno della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Su 18.614 test effettuati il tasso di positività è dell’1,42 per cento. Il numero complessivo di contagi è salito a 1.574.352 e quello delle vittime a 27.955. I guariti sono 1.538.537, 339 più di ieri, con un tasso di guarigione del 97,73 per cento e un tasso di letalità dell’1,78 per cento. Finora, su una popolazione di circa 165 milioni di abitanti e su un obiettivo di 138.247.508 persone vaccinabili, 54.268.105 hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid mentre 34.555.860 hanno completato il ciclo vaccinale.(Inn)