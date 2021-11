Speciale scuola: assessore Lazio, al lavoro per riaperture in sicurezza con 4 azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la Giornata nazionale sulla sicurezza nelle scuole e a questo appuntamento abbiamo voluto esserci come Regione Lazio almeno per due questioni: innanzitutto per l'impegno da noi messo in campo insieme all'Ufficio scolastico regionale, alle organizzazioni sindacali, alle rappresentanze dei genitori, agli studenti, all'Anci e all'Upi, in occasione del riavvio dell'anno scolastico in sicurezza". Così in una nota l'assessore della Regione Lazio alla Scuola, Formazione, Lavoro e Nuovi Diritti, Claudio Di Berardino. "Noi avevamo lavorato insieme all'Assessorato alla Sanità e a quello alla Mobilità e ai Trasporti per garantire la riapertura della scuola in sicurezza. La seconda ragione riguarda più in generale il tema della salute e sicurezza, infatti come Regione Lazio abbiamo lanciato un'importante campagna a favore della prevenzione e siamo la prima Regione che ha predisposto una Proposta di legge sul Piano strategico Salute e Sicurezza". (Com)