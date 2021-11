Lombardia: De Corato e Rizzi, nel 2020 19.964 incidenti stradali, dimezzarli entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Lombardia si sono verificati 19.964 incidenti stradali che hanno causato la morte di 317 persone e il ferimento di altre 25.940. Ogni giorno, durante il 2020, sono stati registrati in media 55 incidenti stradali, una persona è deceduta mentre 71 sono rimaste ferite. Questi alcuni dei dati illustrati durante la “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada” cui hanno partecipato l'assessore della Regione Lombardia alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi e Manuela Barbarossa, presidente dell'Aivis (Associazione italiana vittime e infortuni della strada). "Il fattore umano - ha detto De Corato dopo aver ringraziato l'Associazione italiana vittime e infortuni della strada - è causa primaria di incidentalità, è necessario, quindi, promuovere a scuola l'acquisizione dei giusti comportamenti che i ragazzi dovrebbero tenere in strada. È la cultura della prevenzione che bisogna diffondere per vincere la sfida di dimezzare gli incidenti stradali entro il 2030". "Regione Lombardia, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, ha finanziato e promosso un progetto di educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo dell'iniziativa dell'assessorato alla sicurezza educare in modo pratico, tramite il coinvolgimento attivo degli studenti, diretto e partecipe. I numeri delle adesioni sono importanti. Hanno partecipato, infatti, 57 scuole, 435 docenti e 10554 alunni". (segue) (Com)