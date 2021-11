Bielorussia: Lukashenko, dialogo con oppositrice Tikhanovskaya quando Putin tratterà con Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko avvierà un dialogo con la leader dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, non appena il presidente russo, Vladimir Putin, si siederà al tavolo dei negoziati con l'oppositore russo Alekseij Navalnyj, detenuto in seguito ad una condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere per un caso di appropriazione indebita. Lo ha dichiarato lo stesso Lukashenko nel corso di un'intervista concessa all'editorialista dell'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc", Steven Rosenberg. Lukashenko ha aggiunto che "Navalnyj è un uomo corrotto", e che Putin non si siederà mai al tavolo dei negoziati con lui, in quanto, a suo dire, il politico e giornalista "è un traditore degli interessi della Russia". Svetlana Tikhanovskaya ha sfidato Lukashenko alle elezioni presidenziali del 2020, il cui esito non è stato riconosciuto dall'Unione europea, e dopo la controversa riconferma del leader bielorusso, è fuggita in Lituania temendo per la propria incolumità personale. (Rum)