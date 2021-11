Legge Bilancio: Regioni, necessari più finanziamenti per prestazioni sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle Regioni "ha incontrato i capigruppo di Camera e Senato per illustrare due criticità sul tema della sanità". Lo ha detto Davide Carlo Caparini, coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni), nel corso dell'audizione a commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del ddl bilancio per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. "Abbiamo innanzitutto evidenziato la situazione di difficoltà di molte regioni che devono garantire prestazioni senza avere una cifra equivalente a livello di finanziamenti", ha spiegato Caparini. Per questo, sono necessarie maggiori entrate che "garantiscano la tenuta del sistema sanitario", ha aggiunto, ed "è necessario che questo venga fatto già nel decreto fiscale in esame oggi". Inoltre, "abbiamo chiesto maggiore flessibilità per le risorse che il governo ha messo nel 2021 a disposizione delle Regioni", poiché "i molti vincoli non ci consentono di sfruttare le poche risorse che ci sono a disposizione per sanità", ha concluso. (Rin)