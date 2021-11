Speciale energia: Usa, secondo Dialogo con Taiwan sulla partnership per la prosperità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo Dialogo Usa-Taiwan sulla partnership per la prosperità economica (Eppd), annunciato da una nota del dipartimento di Stato statunitense, si terrà oggi (per Washington, domani per Taipei). L’evento sarà presieduto dal segretario per la Crescita economica, l’energia e l’ambiente, Jose W. Fernandez, e si svolgerà sotto gli auspici dell’American Institute in Taiwan (Ait) e dell’Ufficio di rappresentanza economica e culturale di Taipei (Tecro) negli Stati Uniti, le ambasciate di fatto. Il primo Dialogo si è svolto a novembre del 2020 con l’obiettivo di far avanzare la cooperazione in vari settori. “La nostra partnership è costruita su solidi commerci e investimenti in entrambe le direzioni e sulla comune difesa della libertà e dei valori democratici condivisi”, si legge nella conclusione della nota. (Nys)