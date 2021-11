Speciale energia: Algeria vuole ridurre il consumo di gas per aumentare le esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha dato istruzioni al Consiglio dei ministri di aumentare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nelle istituzioni statali, al fine di ridurre l'uso del gas naturale e d’incrementare la capacità di esportazione. L'Algeria attualmente consuma circa il 46 per cento della sua produzione di gas. La riunione del Consiglio dei ministri di ieri è stata dedicata in particolare all'esame dei settori della transizione energetica, della pesca e delle microimprese. Per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica, il governo ha sottolineato l'importanza di razionalizzare il consumo locale di gas al fine di preservare le risorse energetiche e, quindi, aumentare le capacità di esportazione. Si è deciso di cooperare con i Paesi virtuosi nell'utilizzo delle energie alternative, fissando un termine non superiore a tre mesi per introdurre l'energia solare in alcune istituzioni e strutture statali, in particolare nella sanità e nell’istruzioni. Il governo ha dichiarato peraltro in un comunicato stampa che sta sollecitando tutti i comuni del Paese a utilizzare l'energia solare nell'illuminazione pubblica, comprese le autostrade. Nel corso della riunione si è deciso, infine, di insediare quanto prima un Alto consiglio per l'energia per affidargli compiti di previsione e valutazione in questo settore. (Ala)