Speciale energia: Cina, i prezzi dei future sul carbone termico crollano del 60 per cento a ottobre

- I prezzi dei future sul carbone termico in Cina sono crollate di circa il 60 per cento dalla metà di ottobre, passando da 313 dollari agli attuali 125 dollari a tonnellata. Lo ha riferito Zhu Xiaohai, vicedirettore del dipartimento dei prezzi presso la Commissione cinese di sviluppo e riforma (Ndrc). Il dato è stato accolto positivamente dal massimo pianificatore economico del Paese, che lo interpreta alla luce della liberalizzazione del costo dell’energia elettrica disposto dalla stessa Ndrc lo scorso 15 ottobre. A seguito della crisi energetica sperimentata negli ultimi mesi, la commissione nota come i costi del carbone avessero raggiunto “livelli record”, danneggiando vari comparti della vita nazionale. L’impennata dei prezzi, infatti, non solo ha fatto lievitare i costi di produzione per le imprese, ma ha influenzato negativamente anche l’approvvigionamento energetico per il riscaldamento invernale. (Cip)