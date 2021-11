Speciale energia: gennaio-novembre 2021, valore record per import energia Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dell'energia importata dall'Albania ha raggiunto livelli record nel periodo compreso tra gennaio e novembre 2021, raggiungendo la cifra di 213 milioni di euro. Tale situazione, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", è dovuta anche all'aumento dei costi passati da 220 a 320 euro per Mwh. L'Albania si trova attualmente in stato d'emergenza per le forniture di elettricità e le autorità locali hanno intrapreso una serie di misure per fare fronte alla situazione. Lo stato d'emergenza in Albania dovrebbe durare fino al 15 aprile 2022. (Alt)