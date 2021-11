Speciale energia: Spagna, Avecox avvierà impianto autoconsumo in collaborazione con Endesa X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avecox, una società del settore agroalimentare spagnolo, avvierà un impianto di autoconsumo con una capacità totale di 382 kWp a Cox, Alicante, in collaborazione con Endesa X, società spagnola del gruppo Enel. L'impianto dovrebbe entrare in funzione nella primavera del 2022 e permetterà ad Avecox di risparmiare il 22 per cento della sua bolletta energetica annuale (circa 43 mila euro). Tenendo conto, tuttavia, della situazione attuale dei prezzi dell'elettricità questa percentuale potrebbe aumentare ulteriormente permettendo all'azienda di recuperare l'investimento in 6 anni. Il progetto realizzato per Avecox comprende anche un servizio di gestione che gli permetterà di monitorare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, di visualizzare i consumi in tempo reale, i risparmi prodotti ed informazioni su eventuali anomalie che potrebbero far crescere i costi. (Spm)