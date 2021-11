Paesi Bassi: Rutte lancia appello ai cittadini su rispetto norme anti contagio Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha lanciato un urgente appello ai cittadini, perchè rispettino le misure anti contagio imposte dal governo, nel contesto di un continuo aumento dei contagi da Covid-19. Qualora i dati non dovessero migliorare rapidamente, allora potrebbero tornare "restrizioni generali", ha rilevato il premier. "Vogliamo vedere un reale cambio di passo", ha proseguito Rutte, citando la difficile situazione negli ospedali. In conferenza stampa con il ministro della Salute Hugo de Jonge, il capo del governo ha spiegato che le nuove misure anti contagio potrebbero venire istituite prima del 3 dicembre, in caso non vi sia un rispetto sufficiente delle regole. "Quindi, rispettate le norme. Fatevi vaccinare in caso di contatti, lavorate da casa quanto più possibile e ventilate" gli spazi, ha detto Rutte. (Beb)