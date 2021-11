Regno Unito: fornitore di energia Bulb annuncia amministrazione controllata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia fornitrice di energia elettrica britannica Bulb ha annunciato l'avvio dell'amministrazione controllata. Bulb è operativa dal 2015 e conta al momento 1,7 milioni di clienti. Secondo gli esperti, questo significherebbe che la compagnia sarebbe pronta ad avviare le pratiche per l'insolvenza anche se le tempistiche non sarebbero ancora chiare. Ci sarebbero inoltre dei colloqui in corso tra il governo e il fondo Sequoia Economic Infrastructure Income, il quale ha recentemente fornito un prestito di salvataggio da 50 milioni di sterline (58 milioni di euro) a Simple Energy. Secondo quanto si apprende da fonti del governo, l'ente regolatore per l'energia britannico Ofgem avrebbe iniziato, il mese scorso, a mettere a punto piani d'emergenza per l'eventuale fallimento della compagnia. Le compagnie concorrenti Octopus, Shell, Ovo e Centrica avrebbero già mostrato interesse per un'eventuale acquisizione di Bulb. (Rel)