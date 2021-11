Cina: Covid, Xi Jinping promette all'Asean 1,5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fornirà 1,5 miliardi di dollari all'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nei prossimi tre anni, al fine di rafforzare la prevenzione contro il Covid-19 e favorire la crescita post-pandemica della regione. Lo ha annunciato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del vertice telematico Cina-Asean, convocato con lo scopo di celebrare il 30mo anno di dialogo tra le parti. Oltre alla sopracitata donazione, la Cina intende contribuire al fondo anti-pandemico Asean con cinque milioni di dollari, ed estendere la copertura vaccinale della regione fornendo alle economie 150 milioni di dosi. Tali atti rientrano nel proposito del leader cinese di rinsaldare la cooperazione con i dieci Stati membri dell'Associazione, i quali diverranno "una priorità nella diplomazia di Pechino". La piattaforma è stata infatti selezionata da Xi Jinping come candidata ideale per instaurare un "partenariato strategico globale", una delle relazioni più importanti che la Cina è in grado di offrire a livello internazionale (e che si situa al polo opposto del partenariato). Costruire una relazione di tale livello con Pechino implica tuttavia una serie di condizioni, tra cui un rafforzamento della cooperazione tecnologica e securitaria. A tal fine, Xi ha reso noto che la Cina intende favorire il trasferimento di tecnologia avanzata nella regione, ampliando la piattaforma di libero scambio istituita nel 2011. (segue) (Cip)