Cina: Covid, Xi Jinping promette all'Asean 1,5 miliardi di dollari nei prossimi tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei punti più importanti del discorso del leader cinese resta tuttavia la sicurezza nell'Indo-Pacifico, in cui la Cina si gioca la battaglia per l'egemonia. Riferendosi implicitamente all'erosione del primato cinese nell'area, dovuto sia all'instaurazione del patto Aukus (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) sia al crescente sostegno internazionale al governo di Taiwan, Xi Jinping ha esortato il Sud-est asiatico a opporsi "alle cricche militari e politiche", e a lavorare con la Cina per la stabilità nell'area. Riaffermando il proposito di Pechino di voler "instaurare rapporti di buon vicinato", Xi ha sottolineato che la Cina respinge gli atti di prepotenza nell'arena internazionale e che predilige il dialogo nella risoluzione delle dispute territoriali. (segue) (Cip)