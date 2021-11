Romania-Moldova: presidente Sandu domani in visita ufficiale a Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha in programma per domani una visita ufficiale in Romania, su invito dell'omologo romeno, Klaus Iohannis. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Per la Sandu si tratta della prima visita in Romania dopo le elezioni politiche anticipate dell'11 luglio scorse nella Moldova, vinte dal partito presidenziale Azione e solidarietà (Pas). Tale visita si svolge nel contesto delle celebrazioni, quest'anno, di 30 anni di relazioni diplomatiche bilaterali, dopo che, nel 1991, Chisinau ha proclamato la sua indipendenza da Mosca. "La visita è un'ottima occasione per riconfermare la relazione speciale, privilegiata, di Partenariato strategico per l'integrazione europea della Moldova, basata sulla comunanza di lingua, cultura e storia. Le consultazioni politiche dei presidenti Iohannis e Sandu rafforzeranno l'eccellente cooperazione bilaterale a livello politico, economico e settoriale e stimoleranno l'avanzamento dei progetti comuni di interesse strategico nei settori energia, trasporti, salute, istruzione o società dell'informazione, con accento sui progetti volti a connettere la Moldova allo spazio dell'Ue, tramite la Romania, e a portare benefici reali e concreti a tutti i suoi cittadini", afferma il comunicato della presidenza romena. (Rob)