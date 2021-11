Legge Bilancio: Cgil, elementi criticità, non offre risposte a necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio sulla Legge di bilancio della Cgil “è caratterizzato da alcuni elementi di criticità nelle norme ed alcuni nodi che ci trasciniamo da tempo e che auspicavamo trovassero risposte nel testo”. Lo ha affermato Gianna Fracassi, vicesegretaria generale della Cgil, nel corso dell’audizione sulla Legge di Bilancio davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. In particolare, per il sindacato, il testo della manovra è scarso sul versante delle politiche industriali nel collegamento tra la legge di bilancio e le norme del Pnrr, specie sulle partite del fisco e della previdenza”. Nella legge, in sostanza, “non ci sono risposte adeguate alle necessità del Paese”. (Rin)