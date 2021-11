Imprese: Intesa Sanpaolo, con lockdown perdita di 33,8 milioni nel settore della cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico si riesce a identificare, in base alle loro dichiarazioni, quelli che operano in contesti particolari, di forte degrado e/o in favore di categorie di persone con particolari condizioni di fragilità. Poco più di un terzo delle imprese opera in contesti difficili o si distingue per politiche di inclusione, in particolare nel settore della produzione (diverse compagnie teatrali che lavorano in contesti periferici o si occupano di lavorare con soggetti fragili). Per quanto riguarda gli effetti della pandemia, spiegati durante la presentazione della ricerca da Gregorio De Felice, head of research e chief economist di Intesa Sanpaolo, emerge come l'impatto sia diffuso per settore e attività: il 99 per cento ha dovuto spostare o riprogrammare l'attività già definita. Il 63,5 per cento dichiara di avere servizi accessori che si sono interrotti. L'analisi delle richieste ha poi consentito di stimare i danni della pandemia sugli operatori culturali. I due ambiti di applicazione dei bandi fanno riferimento a due diversi impatti che la chiusura e l'interruzione delle attività hanno determinato. In particolare, nell'ambito 1 si raccolgono informazioni sulle spese per il mantenimento delle sedi (al netto dei costi per il personale) a fronte di incassi nulli, dovuti alla chiusura. per il periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020. Nell'ambito 2 sono raccolti i dati sull'entità dei danni subiti, come dichiarati dagli stessi soggetti in sede di domanda al bando. Si tratta dei danni subìti in relazione alla sospensione forzata dell'attività, per il periodo 31 gennaio 31 luglio 2020, per i seguenti motivi: mancati introiti derivanti dalla sospensione forzata della stagione teatrale/musicale e delle attività laboratoriali, il tutto valutato sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato dall'impresa/associazione (settembre 2019/agosto 2020) e sulla base delle attività svolte sino al lockdown. (segue) (Rem)