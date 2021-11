Imprese: Intesa Sanpaolo, con lockdown perdita di 33,8 milioni nel settore della cultura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese di mantenimento (a fronte di incassi nulli) per i soggetti che applicano per l'ambito 1 ammontano a 12,8 milioni di euro, mentre l'entità dei danni subiti secondo le dichiarazioni dei soggetti dell'ambito 2 è pari a 21 milioni di euro, circa la metà attribuibile al comparto Servizi. La perdita complessiva ammonta a 33,8 milioni di euro, una somma elevata se si considera che è relativa a soli sei mesi. Per entrambi gli Ambiti le attività più colpite sono quelle della produzione (produttori di contenuti); in termini dimensionali hanno sofferto soprattutto i soggetti più piccoli. In termini di specializzazione invece si osserva per l'Ambito 1 un impatto maggiore per il settore delle Arti visive/musei/design (dove la presenza di musei/case museo, incide pesantemente sulle spese di mantenimento). Per quanto riguarda l'ambito 2, soffrono di più i soggetti di musica/danza e teatro/cinema che hanno subito la cancellazione di eventi/spettacoli già organizzati e sofferto la sospensione delle attività formative. Emerge però una forte capacità di reazione: oltre la metà dei soggetti si è attivata per beneficiare delle misure d'emergenza del governo e più dell'80 per cento dei soggetti ha ampliato la propria offerta on-line per far fronte alle chiusure e alle misure di distanziamento imposte per contenere la diffusione del virus. "Senza dubbio, durante la crisi pandemica, questo è stato un settore messo molto a dura prova" ha detto l'assessore comunale alla cultura, Tommaso Sacchi a margine della presentazione dei risultati della ricerca. "C'è stata una crisi che ha toccato duramente tanti settori della produzione, c'è uno straordinario primo posto nel settore delle arti dal vivo, mondi della cultura indipendente che toccano tutti i quartieri della città". (Rem)