Violenza donne: Bonetti, per contrasto risorse sistematiche in legge Bilancio

20 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri "ha varato un nuovo Piano nazionale di contrasto della violenza maschile contro le donne". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel suo intervento all'incontro "La Convenzione di Istanbul dieci anni dopo" promosso dall'Intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportunità in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il nostro Paese si deve "dotare di una strategia nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne" un Piano che "prevede una governance costituita da una cabina di regia e un Osservatorio dentro il dipartimento per le Pari opportunità" che "coinvolga il mondo dei centri antiviolenza e le case rifugio", ha aggiunto la ministra per poi concludere: "Servono risorse che vanno definite in modo programmatico, stabile e strutturale. Nella legge di Bilancio sono sistematicamente previste". (Rin)