Imprese: De Agostini, avviato progetto dismissione progressiva partecipazione in Assicurazioni Generali

- Il gruppo De Agostini comunica di aver avviato un progetto di dismissione progressiva della propria partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A., pari all’ 1,44 per cento del capitale sociale. In tale contesto - comunica una nota del gruppo - è stata data esecuzione ad una prima operazione consistente in uno strumento derivato avente ad oggetto 2.250.000 azioni, rappresentative dello 0,14 per cento del capitale sociale. Le caratteristiche dell’operazione di cui sopra, consentiranno a De Agostini – per le azioni sottostanti - di esercitare i diritti di voto all’assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A., allo stato prevista per il prossimo mese di aprile 2022, chiamata tra l’altro a deliberare in merito al rinnovo degli organi sociali. Il gruppo De Agostini esprime il proprio apprezzamento per l’operato del management della compagnia assicurativa, del quale ha condiviso obiettivi e valori, nonché la stima e sintonia nei confronti dell'Ad Philippe Donnet, che nel corso degli ultimi due mandati ha saputo distinguersi per la visione strategica, la competenza tecnica e la completezza manageriale. Qualità che si sono tradotte in eccellenti risultati industriali e finanziari. I proventi finanziari derivanti dalla vendita della partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. verranno utilizzati dal gruppo De Agostini per perseguire nel prossimo futuro nuove opportunità di investimento. (Com)