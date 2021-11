Repubblica Ceca: ministro Interno, stato di emergenza Covid esige richiesta da regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione dello stato di emergenza nella Repubblica Ceca in relazione alla pandemia di coronavirus non è attualmente possibile sotto il profilo giuridico. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Jan Hamacek, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. Hamacek ha spiegato che, per poter proclamare lo stato di emergenza, occorre che le quattro regioni più colpite dal peggioramento della situazione epidemiologica riuniscano le loro squadre di crisi e considerino la dichiarazione dello stato di pericolo nel loro territorio. “Se non riescono a gestire la situazione con le loro risorse, allora potranno rivolgersi al governo per la dichiarazione dello stato di emergenza, ma mi aspetto che ci voglia del tempo”, ha dichiarato il ministro. (Vap)