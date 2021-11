Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, inaccettabili attacchi alla sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia non desidera un inasprimento delle tensioni con la Turchia, ma non accetterà tentativi di usurpare la sua sovranità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, in un'intervista al quotidiano "Naftemporiki". Dendias ha aggiunto che Atene auspica una risoluzione della disputa riguardo la demarcazione della Zona economica esclusiva (Zee) con Ankara sulla base del diritto internazionale marittimo. "Sfortunatamente, la Turchia continua a non accettare le regole basi del comportamento internazionale e in parallelo coltiva una retorica aggressiva che va molto oltre quello che sarebbe considerato accettabile dal punto di vista diplomatico", ha affermato Dendias sottolineando che per questo Atene è "vigilante" e tesse una rete di alleanze con i Paesi partner nella regione.(Gra)