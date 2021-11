Georgia: governo prepara misure drastiche contro casinò online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse per i proprietari di casinò online in Georgia saranno aumentate, la pubblicità sarà vietata e il limite di età per gli utenti sarà aumentato a 25 anni. Lo ha affermato il primo ministro della Georgia Irakli Gharibashvili nella seduta odierna dell'esecutivo. I casinò online potrebbero essere vietati del tutto, ha rilevato il capo del governo georgiano. "1,5 miliardi di lari (426 milioni di euro) escono dal Paese attraverso i casinò online. I nostri cittadini, i giovani giocano nei casinò online ogni giorno e perdono denaro. Ne ho parlato con il nostro team economico e pensiamo che in una prima fase il ministro delle Finanze presenterà un'iniziativa legislativa per aumentare le tasse per i proprietari di casinò online: la stragrande maggioranza di loro sono società straniere. Purtroppo i soldi dei nostri cittadini stanno fluendo all'estero. Pensiamo che dovremmo aumentare le tasse, vietare la pubblicità, così come alzare la soglia a 25 anni. Nella seconda fase i casinò online dovrebbero essere banditi del tutto, sono pronto a parlarne apertamente. Lavoreremo attivamente con il parlamento", ha spiegato Gharibashvili, ripreso dall'agenzia di stampa "Interpressnews". (Rum)