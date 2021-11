Camera: internazionalizzazione del sistema Paese, domani audizione De Biasio (Arexpo)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 novembre, alle ore 10:30, le commissioni riunite Affari esteri e Attività produttive della Camera, presso la Sala della Regina, svolgono l'audizione di Igor De Biasio, Amministratore delegato di Arexpo SpA, in merito al progetto Mind nell'ambito della strategia per l'internazionalizzazione del sistema Paese. L'appuntamento - riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)