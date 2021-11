Legge Bilancio: Anci, 450 enti locali in crisi conclamata, serve revisione radicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve una revisione organica e radicale a sostegno di governi e enti locali, "450 dei quali si trovano già in una situazione di crisi finanziaria conclamata". Lo ha detto Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato finanza locale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), nel corso dell'audizione a commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del ddl bilancio per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. "La legge di Bilancio per il 2022 porta qualche ulteriore sostegno", ha proseguito Canelli, ma sono necessarie misure che "permettano l’abbattimento dei motivi strutturali di sofferenza finanziaria e il superamento in tempi ragionevoli dei casi di crisi", ha chiarito. (Rin)