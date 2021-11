Oman-Qatar: incontro tra sultano Haitam ed emiro Al Thani, firmati sei accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultano dell'Oman, Haitham Bin Tarik, e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, hanno firmato sei accordi di cooperazione tra i due Paesi. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Quds al Arabi” secondo il quale gli accordi sono stati firmati oggi in occasione della prima visita del sultano Haitam a Doha. Al Thani ha riferito che è stato firmato un accordo per rafforzare le relazioni militari tra i due Paesi, uno per evitare la doppia imposizione fiscale e l’evasione fiscale e un memorandum d’intesa nel campo del lavoro e delle risorse umane. È stato inoltre firmato un accordo di cooperazione nel campo degli investimenti tra la Qatar Investment Authority (il fondo sovrano) e l'Oman Investment Authority, così come un accordo nell’ambito de turismo e uno per i trasporti marittimi e le attività portuali. "Sono state scambiate opinioni anche sulle prospettive di rafforzamento dell'azione congiunta del Golfo per migliorare la sicurezza e la stabilità della regione", ha proseguito l’emiro.(Res)