Slovacchia: Covid, ministro Sanità propone serrata di tre settimane per tutti

- Il ministro della Sanità della Slovacchia, Vladimir Lengvarsky, chiederà una serrata di tre settimane per tutti, vaccinati e non. Lo ha riferito l’emittente televisiva “Markiza”. Il governo si riunirà per discutere la proposta mercoledì, sebbene l’agenda del giorno non sia ancora stata pubblicata. Anche un altro ministro del governo, ovvero quello del Lavoro Milan Krajniak, si è espresso a favore di quest’ipotesi rispetto a quella di un’introduzione solamente graduale di nuove restrizioni più stringenti. (Vap)