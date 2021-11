Somalia: caso agente uccisa, commissione d'inchiesta scagiona l'Agenzia di intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta incaricata di indagare sulla scomparsa e la successiva morte dell'agente di intelligence somala Ikran Tahlil Farah non ha "trovato prove" del fatto che i vertici dell'Agenzia nazionale d'intelligence e sicurezza somala (Nisa) fossero coinvolti nel caso. Nel leggere il verdetto in diretta televisiva sull'emittente statale "Sna", il procuratore generale del tribunale militare e capo della commissione d'inchiesta Abdullahi Kamey ha puntato il dito contro al Shabaab, che finora ha negato la sua responsabilità nell'omicidio. "Durante il corso delle indagini, la commissione non ha fornito alcuna prova che Ikran Farah fosse scomparsa per mano di funzionari della Nisa", ha detto Kamey, riferendo come non sia emersa "alcuna prova" del fatto che l'agente fosse sotto custodia della Nisa e sostenendo che sia invece stata rapita da al Shabaab e poi uccisa. Il generale Kamey ha anche affermato di aver visitato l'ufficio della Nisa e di aver esaminato le telecamere a circuito chiuso. Il 26 giugno scorso Farah - che lavorava nel dipartimento di Sicurezza informatica della Nisa - è stata rapita vicino alla sua abitazione nel distretto Abdulaziz di Mogadiscio e da allora non aveva dato più notizie di sé fino a quando, il 2 settembre, la Nisa ha pubblicato un comunicato in cui affermava che Farah era stata consegnata ad al Shabaab e in seguito sarebbe stata uccisa, sebbene i miliziani abbiano finora sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel rapimento. (segue) (Res)