Somalia: caso agente uccisa, commissione d'inchiesta scagiona l'Agenzia di intelligence (2)

- Il caso ha sollevato uno scontro di potere tra il presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo", che ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sulla sparizione di Farah, e il premier Mohamed Hussein Roble, il quale non ha riconosciuto la legittimità della commissione sostenendo che la presidenza non abbia il diritto di interferire nelle dinamiche del potere giudiziario. In seguito alla vicenda, Roble ha annunciato il licenziamento del capo della Nisa, Fahad Yasin, considerato un alleato chiave di Farmajo il quale in un primo momento si era opposto alla rimozione definendola illegale, salvo poi annunciare in prima persona le dimissioni di Yasin e la sua nomina a consigliere della presidenza per la Sicurezza nazionale. Lo scontro si è ripetuto con il licenziamento da parte di Roble del ministro della Sicurezza, Hassan Hundubey - altro alleato di Farmajo - e la nomina al suo posto di Abdullahi Mohamed Nur, fedelissimo di Roble. Anche in questo caso Farmajo ha contestato la decisione, definendola illegale dal momento che “qualsiasi modifica ministeriale che violi il giusto processo della Costituzione provvisoria somala è nulla”. (segue) (Res)