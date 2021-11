Somalia: caso agente uccisa, commissione d'inchiesta scagiona l'Agenzia di intelligence (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro di potere tra Farmajo e Roble - che a sua volta si inserisce sullo sfondo della crisi politica scaturita dai continui rinvii del processo elettorale - ha conosciuto una tregua, almeno in apparenza, il mese scorso quando i due leader hanno raggiunto un accordo su alcuni dei punti che da mesi erano al centro delle tensioni tra i due. Le due parti hanno concordato in particolare sulla necessità di confermare la nomina di Abdullahi Mohamed Nur - voluta da Roble ma in un primo momento respinta da Farmajo - come ministro della Sicurezza, mentre il generale Bashir Mohamed Jama aka Gobe, che sempre Roble aveva nominato direttore ad interim della Nisa, è stato nominato ministro della Sicurezza interna. Farmajo ottiene da parte sua la conferma di Yasin Abdullahi Mohamud alias Farey - da lui nominato direttore ad interim della Nisa - fino a quando non verrà nominata ufficialmente un'altra persona. Farmajo e Roble hanno quindi concordato sulla necessità di accelerare il processo elettorale e di assegnare alla magistratura la gestione del caso dell'uccisione dell'agente Ikran Farah. (Res)