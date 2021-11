Cultura: Franceschini, avvicinamento deve passare da mondo scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abituare le persone ad avvicinarsi alla cultura è un qualcosa che non può non passare attraverso un lavoro fatto nella scuola”. Lo ha affermato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presentendo “Uniti per la scuola”, un’iniziativa di formazione sperimentale ideata da Unita-Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, in collaborazione con Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello e “Alice nella Città” e che verrà promosso in 10 scuole di diverse città italiane. Lo stesso ministro ha poi aggiunto: “Questa iniziativa è molto importante ma c’è ancora un grande lavoro in comune da fare” fra i due ministeri in termini di promozione della cultura. (Rin)