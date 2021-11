Green pass: Guerini, capisco chi ha paura, ma non vanifichiamo sforzi fatti contro il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Ciascuno deve avere la libertà di manifestare proprio pensiero, dobbiamo comprendere anche chi può mostrare delle paure, ma non va minimamente inficiato lo sforzo che i cittadini hanno fatto per fronteggiare il virus. Non vanifichiamo questo sforzo". Lo ha detto oggi il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, all'inaugurazione di Sicurezza a Rho Fiera Milano, rispondendo una domanda dei cronisti sulla situazione delle proteste del movimento "No green pass". "Io credo che, come Paese, noi abbiamo bisogno di dare un messaggio molto chiaro: il virus viene combattuto con la crescita dell'efficacia della campagna vaccinale, abbiamo raggiunto risultati importanti con un lavoro molto importante degli operatori e delle forze armate. C'è bisogno di andare avanti su questa direzione", ha chiosato il ministro.(Rem)