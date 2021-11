Camera: domani audizione deputata polacca Nowicka su diritti umani nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 23 novembre, alle 11.30, il Comitato permanente per i diritti umani nel mondo, costituito in seno alla commissione Affari esteri della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, svolge l'audizione, in videoconferenza, della deputata del Sejm della Repubblica di Polonia Wanda Nowicka, presidente della commissione delle Minoranze etniche e nazionali e presidente del Gruppo per i diritti delle donne parlamentari del Sejm, con specifico riferimento alla tutela dei diritti delle donne e delle minoranze in Polonia. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)