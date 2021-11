Grecia: premier Mitsotakis, l'inflazione è un fenomeno temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è un fenomeno temporaneo: lo ha detto il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo oggi in Parlamento ad Atene. "La prima verità è che c'è una crisi globale nei prezzi. Dopo le serrata, la domanda aumentata ha fatto aumentare i prezzi e l'inflazione", ha sottolineato il premier ellenico, evidenziando che per tali dinamiche anche i prezzi dell'energia sono aumentati. Secondo Mitsotakis, la maggioranza degli economisti sostiene che l'inflazione è un fenomeno temporaneo, come successo anche all'indomani della crisi finanziaria nel 2010-2011. "E allora il fenomeno si è dimostrato temporaneo, per cui anche ora vedremo una de-escalation del fenomeno nel primo trimestre 2022", ha dichiarato il premier greco.(Gra)