Tim: Berardi (FI), governo prenda atto interesse straniero ma si riservi possibilità di intervenire con opera nazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna essere molto cauti su ciò che riguarda la rete di telecomunicazioni nazionale: ultimamente l'instabilità degli azionisti Tim ha portato a una serie di complicazioni sia a livello strategico che a livello economico che non possiamo nuovamente permetterci in questo periodo di transizione digitale spinta a cui ci stiamo affacciando. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Roberto Berardi, segretario della commissione Difesa. "Il governo - prosegue - prenda atto dell'interesse straniero ma si riservi la possibilità di intervenire con un'opera di nazionalizzazione per garantire la sopravvivenza di un asset strategico come quello delle telecomunicazioni interno al Paese che influisce anche sulla sicurezza nazionale e che non può essere ceduto con leggerezza e superficialità".(Com)