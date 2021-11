Legge Bilancio: Anci, dare attuazione a norma su ristrutturazione debito locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere governi ed enti locali è necessario "abbattere degli oneri del debito, la cui dimensione è nel complesso modesta, ma che gravano in modo speciale sugli enti locali più deboli, di ogni dimensione demografica e in tutti i territori". Lo ha detto Alessandro Canelli, sindaco di Novara e delegato finanza locale dell'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), nel corso dell'audizione a commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del ddl bilancio per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. In tale direzione, ha proseguito, "è necessario dare immediata attuazione alla norma sulla ristrutturazione con accollo allo Stato del debito locale". Un'ulteriore misura necessaria è la "riforma della disciplina delle crisi" che "ha mostrato la sua inefficacia nel risolvere i problemi", con il risultato che "molti enti passano per decenni da una situazione di crisi all’altra, senza poter risolvere le proprie difficoltà", ha concluso. (Rin)