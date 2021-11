Spagna: al via a Madrid la Settimana della cucina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione, promozione, degustazioni, tutela delle indicazioni geografiche e di prodotto, biodiversità, tecnologia, emozioni, concorsi, dibattiti: questi gli ingredienti della VI Settimana della cucina italiana in Spagna, in programma da oggi al 28 novembre, e dell'assortito menu di iniziative che vedranno coinvolti tutti gli attori del Sistema Italia. Il tutto si svolge sotto il coordinamento dell'ambasciata a Madrid, il cui ambasciatore, Riccardo Guariglia, ritiene che "questa settimana della cucina è una straordinaria occasione per proporre in modo sinergico il meglio delle nostre tradizioni culinarie, che si traducono nella valorizzazione piena della dieta mediterranea, di cui l'Italia e la Spagna sono tra i Paesi di riferimento". A pochi giorni dalla conclusione della storica visita di Stato in Spagna del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la giornalista Lorenza Scalisi presso l'Istituto italiano di cultura (Icc) a Madrid il libro "Tutti i piatti dei presidenti", alla scoperta dei segreti culinari del Quirinale: un meraviglioso viaggio illustrato, con fotografie di Chiara Cadeddu, che per l'occasione sarà commentato assieme all'ambasciatore Guariglia, già capo del cerimoniale della Repubblica italiana. L'evento, al quale si potrà assistere in presenza su invito e in streaming sui canali Facebook e Youtube dell'Icc, sarà moderato dalla direttrice, Marialuisa Pappalardo. Seguirà una degustazione che ricalca il menu predisposto il 12 maggio 2005 in occasione del pranzo in onore del re di Spagna e del presidente della Repubblica del Portogallo in Italia per un Vertice Cotec offerto dall'allora capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi. A partire da oggi saranno, inoltre, nella capitale spagnola gli chef Nino Mosca e Gioacchino Sensale, membri dell'Associazione ambasciatori del Gusto, che collaboreranno presso la scuola alberghiera Ies Hotel Escuela organizzando una masterclass per circa 80 studenti chiamati poi a cimentarsi nell'organizzazione di una colazione di gala il 24 novebre che si svolgerà presso la stessa scuola.(Spm)