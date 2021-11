Anas: un italiano su tre alla guida non usa la cintura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato uso delle cinture di sicurezza risulta ancora il comportamento più rischioso per chi viaggia in auto sulle strade statali: un automobilista su tre al volante non le allaccia. La fotografia degli italiani alla guida, scattata dalla Ricerca Osservatorio Stili di Guida Utenti, commissionata da Anas e condotta dallo Studio Righetti e Monte Ingegneri e Architetti Associati con il contributo dell’Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata presentata oggi nell’ambito del convegno “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime”, organizzato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. Dallo studio, che ha analizzato i comportamenti di guida lungo tre differenti tipologie di strade e autostrade in gestione ad Anas (autostrada A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, come strada extra – urbana principale la S.S.336 della Malpensa, e come strada extra-urbana secondaria la S.S. 700 della Reggia di Caserta) di un campione di 6000 utenti, emerge come il 28,38 per cento dei conducenti non allaccia le cinture, dato che si alza se riferito al passeggero anteriore (31,87 per cento) e passeggero posteriore (80,12 per cento). Indisciplina anche per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per bambini, ben il 49,47% non li utilizza, e per gli indicatori luminosi, il 55,63 per cento non li accende per la manovra di sorpasso o rientro (76,46 per cento), o per l’entrata (59,20 per cento) o uscita (43,71 per cento) da rampa. Infine un automobilista su dieci (12,41 per cento) utilizza in modo improprio il cellulare alla guida. (segue) (com)